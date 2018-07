ZDFtivi | H2O - Plötzlich Meerjungfrau - Schlechtes Timing

Don und Samantha wollen die Hochzeit nicht länger abwarten und sich schon in wenigen Tagen trauen lassen. Kim reagiert trotzig, aber Cleo bietet an, bei den Vorbereitungen für das Fest zu helfen. Was sie nicht ahnt: Auch Lewis hat Neuigkeiten erhalten!