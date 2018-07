ZDFtivi | H2O - Plötzlich Meerjungfrau - Will will es wissen

Will ist wild entschlossen, wieder nach Mako Island zu fahren, um herauszufinden, was mit ihm in der Vollmondnacht im Mondsee geschehen ist. Er bittet Rikki um Hilfe, doch sie lehnt ab. Bella dagegen möchte Klarheit, was Will wirklich weiß.