ZDFtivi | INUI - Der Gegenteil-Tag

Einmal im Jahr machen sich Inui und ihre Freunde den Spaß, immer genau das Gegenteil von dem zu tun und zu sagen, was sie meinen. In diesem Jahr hat Hubert das allerdings vergessen. Deswegen wundert er sich, warum seine Freunde sich so komisch verhalten.