ZDFtivi | INUI - Hubert strahlt

Als Elch Hubert in einer sternenklaren Nacht in das Betrachten des Himmels versunken ist, löst sich ein Stern und fliegt in seinen vom Gähnen geöffneten Mund hinein. Nun leuchtet der Stern aus Hubert Nase, seinen Ohren und dem Bauchnabel.