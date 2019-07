Obwohl es gerade ein Erdbeben gegeben hat, schlägt Samantha alle Warnungen in den Wind und fährt mit Nick in Richtung Berge. Zoé fragt sich, was Samantha wohl so Dringendes vorhat. Mit Harvey und Lassie folgt sie ihnen zu einem alten Bergwerk.

Datum: 02.07.2019