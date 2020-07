Lieselotte ist vom Postaustragen hungrig. Da kommen ihr die Äpfel an einem Stand am Wegesrand gerade recht. Dumm nur, dass sie alle Äpfel aufisst, ohne eine Münze in die Kasse zu werfen. Jetzt muss sie sich etwas einfallen lassen!

