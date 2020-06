Lieselotte ist bestürzt. Sie hat den Geburtstag der Bäuerin am nächsten Tag vergessen. Was soll sie ihr bloß schenken? Alles, was ihr einfällt, haben bereits andere geplant.

