Die Kuh Lieselotte will nicht baden. Sie will lieber Ritter spielen. Da macht ihr die Bäuerin ein verlockendes Angebot: Es gibt Kuchen für Lieselotte, wenn sie in die Wanne steigt.

Beitragslänge: 7 min Datum: 15.06.2020 Sprachoptionen: UT Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 15.07.2020, in Deutschland, Österreich, Schweiz