So geht's:

Im Wald suchst du möglichst viele Blätter in verschiedenen Formen und Farben. Später kannst du die einzelnen Blätter auf Papier kleben und alles, was dir zu dem Blatt einfällt, dazuschreiben: Wann und wo du es gefunden hast, wie der Baum heißt, von dem es stammt, welche Früchte der Baum trägt und so weiter.



Dazu kannst du zum Beispiel in einem Lexikon oder im Internet nach schlagen oder deine Eltern oder Lehrer fragen.