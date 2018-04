Der Tachometer zeigt an, wie viele Kilometer ein Auto in einer Stunde gerade zurücklegt. Fährt ein Auto auf der Autobahn die ganze Zeit 100 km/h, legt es in einer Stunde also 100 Kilometer zurück. Kennt der Fahrer die Entfernung, kann er ausrechnen wie lange die Fahrt bis zum Ziel dauert.

Bildquelle: mev