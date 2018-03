Spatzen sind überall, auch im Elchwinkel leben die kleinen Vögel. Herr Paschulke sieht in den Vögeln allerdings eine große Gefahr für seinen frisch ausgesäten Rasen.

Was der Nachbar nicht weiß: Wenn Spatzen keine Samen finden, sind sie nicht besonders wählerisch und fressen, was sie finden. Vor allem in der Stadt geben sich Spatzen auch mit Brotkrümeln oder anderen Essensresten zufrieden. Allerdings sind Spatzen nicht gleich Spatzen. Denn es gibt verschiedene Arten. "Familie Spatz" stellt sich im Video vor.