Auf der ganzen Welt gibt es Tausende verschiedene Spinnenarten. Sie haben ganz unterschiedliche Lebensräume. Manchen leben am liebsten in dunklen Kellern, während andere Spinnen in der hellen Wüste zu finden sind.



Einige Spinnen halten sich nur auf dem Boden auf, andere bauen große Netze in Bäumen und Sträuchern. Schau dir einige dieser Tiere in der Bilderserie an.