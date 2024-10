Laut der neuesten Bundeswaldinventur gibt der Wald in Deutschland gerade mehr Kohlenstoff ab, als aufnehmen kann. Bitte was?! Der Wald hilft doch beim Klimaschutz? Der Reihe nach: Bei der Bundeswaldinventur wird der komplette Wald in Deutschland durchgecheckt. Das heißt, es wird geschaut: Wie gesund sind die Bäume? Welche Probleme gibt es? Wie viel Holz kann gewonnen werden? Das wird alle zehn Jahre gemacht. Das Ergebnis: Durch Stürme, Dürre, Brände und den Borkenkäfer gehen mehr Bäume verloren, als Bäume nachwachsen können. Dadurch kann der Wald weniger Kohlenstoff speichern, als er durch abgestorbene Bäume und Waldbrände freisetzt. Das ist zum ersten Mal seit Jahrzehnten der Fall. Die Wälder können in ihrem jetzigen Zustand nicht so viel zum Klimaschutz beitragen, schreiben die Experten. Aber ...