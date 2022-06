Durch die Hitze und Trockenheit breitete sich das Feuer schnell aus. Außerdem fachte der Wind den Brand immer wieder an. Viele Feuerwehrleute waren rund um die Uhr im Einsatz, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Auch ein Löschhubschrauber war unterwegs.



Am Montagmorgen fing es an zu regnen - eine große Hilfe für die Feuerwehr. Der Brand ist zwar noch nicht komplett gelöscht, aber unter Kontrolle. In den kommenden Tagen soll es in der Region auch nicht mehr ganz so heiß werden und es soll weiter Regen geben. Die Einsatzkräfte hoffen, dass sich die Lage dadurch weiter entspannt.