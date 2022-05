12 Fakten über Bäume!

ZDFtivi | logo! - 1. Unglaubliche Vielfalt (1/12)

Weltweit gibt es sehr, sehr viele verschiedene Baumarten – es sind wohl mehrere Zehntausend. Und es werden sogar immer wieder neue entdeckt! In Deutschland ist die Fichte am häufigsten. Weil sie so schnell wächst, wurde sie in Deutschland überall gepflanzt, um schnell an viel Holz zu kommen. Wenn die Menschen nicht überall Fichten und auch Kiefern angeplanzt hätten, wäre die Buche (wie auf dem Foto) der häufigste Baum in Deutschland.