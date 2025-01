Tagelang hatten Lastwagen Schlangen an der gesperrten Grenze zum Gazastreifen gebildet - jetzt sind sie endlich auf dem Weg in den Gazastreifen. Geladen haben sie dringend benötigte Hilfsgüter für die Menschen. Dass diese Transporte jetzt möglich sind, liegt an einer Vereinbarung zwischen dem Staat Israel und der Terror-Gruppe Hamas. Denn am Sonntag trat eine Waffenruhe in Kraft - was das genau bedeutet, könnt ihr nachlesen, wenn ihr hier auf das Wort "Waffenruhe" klickt. Jetzt erklären wir erstmal, warum das mit den Hilfsgütern so ein großes Problem war.