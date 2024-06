Was bitte hat China denn dort zu suchen? Die Antwort ist ziemlich simpel: Steine! Okay, das ginge auch irgendwie einfacher … ich hätte da noch welche im Vorgarten?! Nee, da geht es schon um ganz besondere Steine – was genau sie so wichtig macht, lest ihr weiter unten. Erstmal zur "dunklen" Seite: Also damit ist nicht eine fiese Eigenschaft des Mondes gemeint, sondern einfach die erdabgewandte Seite. Also, die, die wir von hier aus nie sehen können. China ist es gelungen, dort in einem Mondkrater eine Raumsonde zu landen. Das ist schon eine kleine Sensation – China ist das vor fünf Jahren überhaupt zum ersten Mal gelungen. Aber jetzt zum Steine-Plan …