Doch auf dem Mond passierte auch eine Panne. Kurz vor dem Aussteigen hatte Aldrin vermutlich mit dem Rucksack seines Raumanzuges einen wichtigen Schalter gerammt und abgebrochen. Diesen Schalter brauchte man aber, um das Triebwerk anzuwerfen - ohne ihn konnten sie nicht wieder abheben! Mussten die beiden jetzt etwa für immer auf dem Mond bleiben?! Zum Glück nicht - denn Aldrin hatte eine super einfache aber gute Idee. Er steckte einen Filzstift in die Lücke und schaffte es, mit ihm den Schalter umzulegen. So konnten sie zurück zu ihrem Kollegen in der Apollo 11 und landeten dann später wie geplant mit einer Landekapsel im Pazifischen Ozean, wo sie von einem Schiff in Sicherheit gebracht wurden.