Eine Rakete schickt Bauteile für die ISS ins All. Quelle: ap

Zusammengebaut wird die ISS nicht auf der Erde, sondern in rund 350 Kilometern Höhe. Mehr als 80 Einzelteile werden insgesamt Stück für Stück mit Raumfähren und Raketen in den Weltraum gebracht. Dort werden die einzelnen Teile dann von Astronauten zusammengesetzt. Inzwischen ist die ISS komplett fertiggestellt und wiegt rund 450 Tonnen - so viel wie 450 Autos. Wegen der Schwerelosigkeit fällt sie aber nicht auf die Erde.

Seit 1998 ist die ISS nicht nur gewachsen (so groß wie ein Fußballfeld), sie hat auch einiges erlebt. Zum Beispiel ging die Toilette kaputt und die Astronauten mussten bis zur Reparatur auf ein Übergangsklo gehen. Zum zehnten Geburtstag 2008 gab es eine zweite Toilette. Weitere Geschenke waren zwei zusätzliche Schlafzimmer, neue Kochöfen und Fitnessgeräte.