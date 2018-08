ZDFtivi | logo! - Die Mondphasen (6/7)

Der Mond erscheint uns nicht immer in der gleichen Form. Das liegt an den verschiedenen Mondphasen: Wir sehen immer nur den Teil des Mondes, der gerade von der Sonne angestrahlt wird und nicht den, der in ihrem Schatten liegt. Die Mondphasen entstehen also durch unterschiedliche Stellungen von Sonne, Erde und Mond. Die wichtigsten Mondphasen sind Vollmond (ganz sichtbar), abnehmender Mond (vom rechten Rand her beginnender Schatten), Neumond (nicht sichtbar) und zunehmender Mond (Mondsichel).