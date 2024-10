Es wird immer kälter und nässer - der Winter kommt! Habt ihr nicht auch langsam Lust, in die Sonne zu fliegen? Für Milliarden Vögel ist das sogar überlebenswichtig. Jedes Jahr etwa um diese Zeit machen sie sich auf in Richtung Süden - deshalb ist am 12. Oktober der Tag der Zugvögel. Sie verbringen die Wintermonate nicht in Deutschland und Europa, sondern fliegen in wärmere Länder. Für diese lange Reise brauchen die Vögel viel Energie, also Nahrung. Dazu gehören Beeren, Samen, Früchte und vor allem: Insekten! Der diesjährige Zugvogeltag hat deshalb das Motto "Insekten schützen, Vögel schützen". Das mit dem Insekten-Nahrungsmangel war besonders dieses Jahr ein Riesenproblem, weil es so viel geregnet hatte: