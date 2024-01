So füttert ihr Vögel richtig

Aber wie sehr brauchen die Vögel diese Leckereien? Katrin Koch meint: "Futterstellen sind wunderbare Möglichkeiten, sich an den Tieren zu erfreuen." Sie sagt aber auch: Für den Artenschutz wäre es noch besser, wenn den Vögeln nicht so viel von ihrem Lebensraum weggenommen werden würde. Dazu kommt, dass die Winter heute nicht mehr so kalt sind. Deshalb finden die Vögel wohl auch so genug Nahrung. Doch wenn du sie zusätzlich fütterst, nehmen sie das sicher gern an.