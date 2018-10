Wenn die Tage kürzer werden, also der Winter beginnt, bereiten sich viele Vogelarten auf eine lange Reise vor. Im Winter finden sie hier in Deutschland nämlich nicht genug Nahrung. Würmer und Schnecken verstecken sich in den tieferen Erdschichten und im gefrorenen Boden finden die Tiere auch keine Pflanzensamen. Deswegen verbringen viele Vogelarten die Wintermonate im Süden. Vor dieser Reise futtern sich die Vögel mit Beeren und Pflanzensamen voll, weil die besonders viel Energie liefern.