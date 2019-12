"Spieglein, Spieglein an der Wand - wer ist die Schönste im ganzen Land?", fragt die Königin und tobt, als ihr plötzlich eine Gegnerin in der eigenen Stieftochter erwächst: in Schneewittchen.

Beitragslänge: 90 min Datum: 24.12.2019 Sprachoptionen: UT Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 22.12.2021