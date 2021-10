Findus fällt aus Versehen ein Brief von Beda an Gustavsson in die Suppe, sodass er fast unlesbar ist. Nun müssen Findus und Pettersson den Text neu erfinden, ohne dass jemand etwas merkt.

Videolänge: 12 min Datum: 19.10.2021 : UT Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 19.10.2022, in Deutschland, Österreich, Schweiz Video herunterladen