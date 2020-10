Eric sitzt vor einem Greenscreen

Quelle: ZDF

Durch die modernen Computer sehen die Effekte heute jedoch sehr viel realer aus, als damals. Neben der grellgrünen Farbe wird oft auch die Farbe blau verwendet. Diese Farben kommen am menschlichen Körper normalerweise nicht vor. Hätte ein Schauspieler jedoch irgendwo am Körper diese Farben, so würden sie ersetzt und der Mensch würde an diesen Stellen durchsichtig erscheinen.