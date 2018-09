Die ersten Ballonfahrer waren die Gebrüder Montgolfiere und sie sagten schon damals im 18. Jahrhundert, dass sie in das Luftmeer fahren. So wie die Seefahrer im Meer oder zur See fahren. Es gibt aber auch noch einen physikalischen Grund. Die heiße Luft, die den Ballon antreibt, ist leichter als Luft. Und Physiker sagen, dass alles, was leichter als Luft ist, fährt. Diesen Unterschied zwischen fahren und fliegen gibt es nur in der deutschen Sprache.

Bildquelle: imago