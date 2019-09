Ein Wachturm an der Berliner Mauer

Quelle: ap

Die beiden Staaten waren durch eine streng bewachte Grenze aus Mauern und Stacheldraht getrennt. Die Bürger der DDR konnten ihr Land nicht einfach so verlassen. Wenn Teile der Familie in der DDR und der Rest in der Bundesrepublik gelebt haben, war es schwer, sich zu besuchen. Manchmal haben sich Familien deshalb jahrelang nicht gesehen. Außerdem regierte eine einzige Partei die DDR, die strenge Vorschriften und Gesetze hatte.