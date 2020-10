Meinungsverschiedenheiten, Stress und Streit kommen in jeder Familie mal vor. Wenn aber die meiste Zeit Krach herrscht, man gar nicht mehr normal miteinander reden kann und es sogar zu Drohungen durch die Eltern oder gar zu Gewalt oder Schlägen kommt, ist hier nichts mehr normal! So wie bei Lilja und Joha im Film. Das war zwar nur eine Geschichte und gespielt von Schauspieler*innen, aber solche Situationen gibt es auch in echten Familien.