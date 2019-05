Ihr braucht erwachsene Verbündete wie Eltern, Lehrer oder Verwandte, die mit euch gegen die Täter vorgehen! Vertraut euch auf jeden Fall jemanden an und redet darüber!



Wenn ihr niemanden habt, mit dem ihr sprechen könnt, wendet euch an eine Beratungsstelle. Per Telefon oder in Chats könnt ihr eure Sorgen loswerden und bekommt Tipps.



Ein Anruf bei der "Nummer gegen Kummer" unter 116 111 kostet nichts und ihr bleibt anonym, das heißt, ihr müsst euren Namen nicht nennen, wenn ihr das nicht möchtet.



Bei der bke-Onlineberatung könnt ihr mit Experten chatten und euch Hilfe holen. Auch hier bleibt ihr anonym. Außerdem gibt's Themenchats, in denen sich Leute mit den gleichen Problemen austauschen können.



Und auch das Team vom Kummerkasten bei KiKA hilft weiter.