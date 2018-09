Zum Lernen, Forschen und Entdecken ist die VR-Technologie von großer Bedeutung und kann Wissenschaftler bei ihrer Arbeit unterstützen. Dinge können rundherum betrachtet werden und man kann Sachen ausprobieren, die in der Realität viel zu teuer oder aufwändig wären. In Museen können die Besucher in alte Zeiten eintauchen. Das Lernen an Schulen oder Universitäten kann einfacher werden, weil Lernen an einem Beispiel besser funktioniert, als etwas nur zu lesen und sich vorzustellen.

Bildquelle: imago