In der Sahara oder der Namib-Wüste kann es am Tag bis zu 50 Grad Celsius heiß werden und nachts können die Temperaturen auf minus 20 Grad Celsius abkühlen. Das liegt daran, dass es in der Wüste kaum Wolken gibt und die Hitze vom Tag kann in der Nacht ungehindert in die oberen Luftschichten steigen.

Bildquelle: ap