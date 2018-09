Auch zwischen verschiedenen Ländern gibt es Unterschiede: Menschen in Europa oder Nordamerika werden oft deutlich älter als zum Beispiel in Afrika. Dort sind Infektionen durch mangelnde Hygiene und fehlendes sauberes Trinkwasser viel häufiger und oft gibt es nur sehr wenige Ärzte. Das Land mit der niedrigsten Lebenserwartung ist Tschad. In diesem afrikanischen Land liegt die Lebenserwartung bei nur 49,81 Jahren und viele Kinder sterben schon vor dem 5. Lebensjahr.