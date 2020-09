Kinder in einem Judo-Kurs

Quelle: imago

Es gibt verschiedene Kursangebote. Manche Schulen bieten spezielle Trainings, wie das in unserer Sendung, für die Schüler an. Fragt bei euren Lehrern danach. Wenn es so etwas bei euch noch nie gab, können Lehrer das organisieren. Auch bei den Volkshochschulen und Turnvereinen in eurer Umgebung könnt ihr nachfragen.