ZDFtivi | PUR+ - Hilfe! Wie komm' ich in den Taucheranzug!?!

Der Dreh für die neue PUR+ Folge "Starkregen" steht an. Und es wird nass für Eric, deshalb soll ihn ein Taucheranzug schützen. Bloß was tun, wenn man in das enge Ding nicht ohne weiteres reinpasst?