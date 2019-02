Letztes Jahr wurde eine Teststrecke für Oberleitungs-Lkw eröffnet. Das könnt ihr euch auch so ähnlich vorstellen wie bei einer Straßenbahn, nur ohne Schienen. Auf einer Autobahn in Hessen können elektrisch betriebene Lastwagen während der Fahrt ihre Batterien an einer Oberleitung aufladen. Zwei weitere Teststrecken sollen dieses Jahr noch entstehen.

Bildquelle: imago