Bestimmt war jeder von euch schon mal in einem Zoo, Aquarium oder Tierpark. Über 50 Zoos gibt es allein in Deutschland. Daneben gibt es noch über 750 Tiergärten, Tierparks mit Wildgehegen und Aquarien mit Fischen, Fluss- und Meerestieren. Zoos sind natürlich dazu gedacht, dass wir uns Tiere aus der ganzen Welt anschauen können, wie es in der Natur nie möglich wäre.