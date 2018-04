Quelle: imago

So muss zum Beispiel ein riesiges Sonnensegel zunächst klein verpackt in den Weltraum transportiert werden, bevor es sich dort öffnet. Ein gefalteter Roboter wäre in einem Erdbebengebiet nützlich: Er würde durch einen schmalen Spalt hindurch passen, sich dann entfalten und nach Vermissten suchen. Und Falten sorgen für Stabilität – so können leichte und trotzdem stabile Baustoffe entwickelt werden – zum Beispiel für leichte und superstabile Flugzeuge.