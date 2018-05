Wenn die anfängliche Verliebtheit vorbei ist, man sich näher kennenlernt und viel Zeit miteinander verbringt, stellt der Körper wieder weniger Dopamin her. Wir bekommen nicht mehr gleich schwache Knie, weil der geliebte Mensch zur Tür herein kommt, sondern fühlen uns einfach wohl in seiner Nähe.