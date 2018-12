ZDFtivi | PUR+ - Das Geheimnis der Pyramiden

2,5 Millionen Steine, jeder 2,5 Tonnen schwer, wurden gebraucht, um die Cheopspyramide zu errichten. Wie konnten die Ägypter das schaffen? Eric will es herausfinden und versucht, in einem Steinbruch einen Stein in Original-Pyramidengröße zu hauen.