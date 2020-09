Ein AED oder auch externer Defibrillator genannt, ist ein medizinisches Gerät, das den Herzrhythmus selbstständig analysiert und wenn es notwendig ist einen Stromimpuls abgeben kann, um einen normalen Herzschlag wiederherzustellen. Ärzte in Krankenhäusern arbeiten mit solchen Geräten. Es gibt aber auch Geräte, die speziell für ganz normale Leute gemacht sind, damit im Notfall jeder helfen kann. Das Gerät sagt genau, was zu tun ist. Man findet sie auf öffentlichen Plätzen, in U-Bahnen oder Bahnhöfen.