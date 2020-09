In voller Montur, mit Helm, Rüstung und Schild in der Hand, war ein Ritter vom anderen nicht mehr zu unterscheiden. Das konnte im Kampf gefährlich werden, wenn man Freund von Feind nicht mehr auseinanderhalten konnte. Also mussten bunte Bilder her, dass sich die Blechmänner auch so erkannten. So entstanden im 12. Jahrhundert die ersten Wappen. Diese wurden auf Helm, Schild und Pferdeüberwurf angebracht und dienten als Visitenkarte des Ritters.

Bildquelle: imago