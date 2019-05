Beim gehockten Salto macht man sich ganz klein, zieht die Knie zur Brust, umfaßt die Schienbeine und bringt die Fersen an den Po. Anschließend öffnet man sich wieder in eine gestreckte Position. Beim gehockten Salto gelingt die Drehung am schnellsten. Beim gestreckten Salto dagegen bleibt der Körper ausgestreckt. Das gilt für Arme und Beine. Sich dabei einmal ganz in der Luft zu drehen, ist wesentlich schwerer als beim gehockten Salto.

Bildquelle: imago