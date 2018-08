In Biogasanlagen wird der Abfall in geschlossenen Behältern gelagert. Hier gärt er und zersetzt sich, dabei entsteht ein Gas. Das Gas wird aufgefangen und in Biogasanlagen zur Energiegewinnung verwendet. Der verbleibende Kompost wird als Dünger wieder der Natur zugeführt.



In Biomasseanlagen wird der Bioabfall so behandelt, dass aus ihm nach ein paar Wochen Kompost, ein nährstoffreicher Boden entsteht, der für das Wachstum von Pflanzen gebraucht wird.

In so einer Anlage hat sich Eric für euch in der Sendung umgeschaut.