Der französische König Ludwig XIV. war ein Kunstliebhaber und ein guter Tänzer und er veranstaltete auf seinem Schloss in Versailles bei Paris in Frankreich Tanzaufführungen. Pierre Beauchamp wurde zum ersten Ballettlehrer am Hofe ernannt. Er führte auch die fünf Ballettpositionen ein, die wir heute noch kennen. Einige Jahre später gründete Ludwig XIV zusammen mit Pierre Beauchamp das Ballett der Pariser Oper. Da das Ballett seinen Ursprung in Frankreich hat, sind die Begriffe deshalb auf Französisch.

Bildquelle: imago