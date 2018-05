Vielleicht sind in eurer Klasse auch Kinder, deren Eltern nicht in Deutschland geboren sind oder Flüchtlinge, die ganz neu im Land sind? Sind sie wirklich so anders wie ihr in der Schule, beim Spielen oder im Sport? Oder gibt es vielleicht viele Unterschiede, aber auch viele Gemeinsamkeiten?



Wären alle Menschen gleich, wäre es doch ganz schön langweilig. So können wir voneinander lernen. Wichtig ist nur, dass wir alle über unsere Vorurteile nachdenken - Deutsche und auch Ausländer.