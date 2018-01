Quelle: imago

Bei allen größeren Kindern und Jugendlichen spielen die Gefühle eine Zeitlang verrückt: in der Pubertät. Das ist die Zeit, in der aus dem Jugendlichen so langsam ein Erwachsener wird. Da wird so einiges im Körper umgebaut - auch im Gehirn. Es kommt bei vielen zu einem Gefühlschaos und Schuld daran sind Hormone, die für die Veränderungen zuständig sind. Das ist ganz schön stressig für den Pubertierenden - aber auch für seine Eltern und Geschwister. Aber da müssen alle durch und das Beste: Es geht auf jeden Fall vorbei :-)