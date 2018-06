Außerdem setzen viele Bauern giftige Schädlingsbekämpfungsmittel ein, die für die Wildtiere gefährlich sind. Und deshalb suchen sich die Wildtiere einen neuen Lebensraum. In den Städten ist das Angebot riesig. Es gibt zahlreiche Grünflächen, Gartenanlagen oder naturbelassene Bahnanlagen. Und zu jeder Jahreszeit gibt es genügend Futter, zum Beispiel in Gärten, Komposthaufen und Mülleimern. In der Stadt haben die Tiere auch keine natürlichen Feinde und müssen nicht befürchten, gejagt zu werden.