ZDFtivi | Sherlock Yack - Wer hat den Yak um den Schlaf gebracht?

Mitten in der Nacht klingelt das Telefon Sherlock Yack immer wieder aus dem Schlaf. Mit verstellter Stimme will sich der Anrufer an dem Detektiv rächen. Hermione und Sherlock Yack überlegen, wer der Übeltäter sein könnte.