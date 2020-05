Rudi ist der beste Froschkümmerer der Welt. Deshalb will er auf Frosch Fiete aufpassen. Das geht schief und im Nu ist Fiete abgehauen und verwandelt sich auch noch in einen Prinzen. Was nun?

